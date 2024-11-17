Bağcılarda polise EYP ve molotofkokteylli saldırı

Demirkapı Mahallesi 1716 Sokak'ta bir grubun, ellerinde molotofkokteylleri ve EYP'lerle yürüdüğüne ilişkin ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Polis aracına molotofkokteyli ve EYP atan gruptakiler, ara sokaklara kaçtı.



Araçta küçük çapta hasar oluşurken, patlamayan EYP'ler için bölgeye uzman ekip çağrıldı.



Polisin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.