Bağcılar'da silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul Bağcılar'da kaldırımda yürüyen 2 kişiye araç içerisinden silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralandı.

Bağcılar'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, saat 01.00 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde gerçekleşti.

İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan araç içerisindeki kişi veya kişilerce, kaldırımda yürüyen 2 kişiye silahla ateş edildi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı 2 kişiye ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı.

Müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. 

Polis ekipleri bir süre olay yerinde inceleme yaptı.

Silahlı saldırıyı yapan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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