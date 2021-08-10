Bağcılar'da taciz şüphelisinin evi kurşunlandı

İstanbul Bağcılar'da 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan yabancı uyruklu kişinin yaşadığı ev kurşunlandı. Motosikletle sokağa gelen iki kişi, iki el ateş ettikten sonra kaçtı.

DHA 10.08.2021 - 11:09

Bağcılar'da taciz şüphelisinin evi kurşunlandı

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde iddiaya göre önceki gün sokaktaki apartmanın bodrum katında yaşayan 4 yabancı uyrukludan birisi, bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki E.B. isimli kız çocuğunu taciz etti.

MAHALLE AYAĞA KALKTI

Taciz olayının duyulmasının ardından mahalle ayağa kalktı. Olay yerine gelen polis ekipleri evde bulunan 17 yaşındaki yabancı uyruklu A.M.'yi gözaltına aldı.

ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, "Çocuğa cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ EL ATEŞ EDİLDİ

Şüpheli A.M.'nin Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşadığı ev gece yarısı kurşunlandı. Saat 02.00 sıralarında motosikletle sokağa gelen iki kişi, evin penceresine doğru iki el ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine sokağa polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve sokakta inceleme yaptı.

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