Bağcılar'da temel kazısı sırasında hasar gören bina tahliye edildi
İstanbul Bağcılar'da bitişiğindeki temel kazısı sırasında hasar gören 5 katlı bina tahliye edildi.
Fatih Mahallesi 1868 Sokak'taki 5 katlı binanın yan tarafında yürütülen temel kazma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
İncelemede bitişiğindeki yapıdan ayrıldığı tespit edilen 5 katlı bina ekipler tarafından tahliye edildi.
Bina sakinlerinin bir kısmının yakınlarının yanına gittiği, bazılarının ise otel ve tesislere yerleştirildiği öğrenildi.
5 katlı bina mühürlenirken, inşaatın temel çukuru da kapatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Hasar
- Bina
- İstanbul Bağcılar