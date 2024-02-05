Bağcılar’da toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi

İstanbul Bağcılar’da toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kazada, sürücü kabininde sıkışan kamyon şoförü yaralandı. Şoför, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar’da toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi

Bağcılar’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu, devrildi.

Kaza, 14.40 sıralarında Mahmutbey Yolu, Sultangazi yönünde meydana geldi.

34 EOH 048 plakalı hafriyat kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Bağcılar’da toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi - 1

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan şoförü Mehmet Rauf Yaman, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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