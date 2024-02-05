Bağcılar’da toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon şoförü Mehmet Rauf Yaman, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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