Bağcılar'da üçüncü kattaki tekstil atölyesinde yangın

İstanbul Bağcılar'da 5 katlı binanın 3'üncü katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiyenin iki noktadan müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar'da üçüncü kattaki tekstil atölyesinde yangın

Mahmutbey Mahallesi 2610 Sokak'taki 5 katlı binada saat 05.00 sularında yangın çıktı. 3'üncü katta bulunan tekstil atölyesinden yükselen alevleri görenler ihbarda bulundu.

Yangında içeride mahsur kalan 2 kişi kendi çabalarıyla dışarıya çıkarken alevler iş yerini sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere iki noktadan müdahale ederken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiyi ambulanstaki tedavilerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bağcılar'da üçüncü kattaki tekstil atölyesinde yangın - 1

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