Bağcılar'da üçüncü kattaki tekstil atölyesinde yangın
İstanbul Bağcılar'da 5 katlı binanın 3'üncü katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiyenin iki noktadan müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Mahmutbey Mahallesi 2610 Sokak'taki 5 katlı binada saat 05.00 sularında yangın çıktı. 3'üncü katta bulunan tekstil atölyesinden yükselen alevleri görenler ihbarda bulundu.
Yangında içeride mahsur kalan 2 kişi kendi çabalarıyla dışarıya çıkarken alevler iş yerini sardı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere iki noktadan müdahale ederken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiyi ambulanstaki tedavilerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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