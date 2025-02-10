Bağcılar'da üçüncü kattaki tekstil atölyesinde yangın

Mahmutbey Mahallesi 2610 Sokak'taki 5 katlı binada saat 05.00 sularında yangın çıktı. 3'üncü katta bulunan tekstil atölyesinden yükselen alevleri görenler ihbarda bulundu.

Yangında içeride mahsur kalan 2 kişi kendi çabalarıyla dışarıya çıkarken alevler iş yerini sardı.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere iki noktadan müdahale ederken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiyi ambulanstaki tedavilerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.



İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.