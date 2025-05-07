Bağcılar’da yana doğru eğilen bina boşaltıldı
İstanbul Bağcılar’da boş bir arsanın yanındaki temel kazısında meydana gelen toprak kayması sonucu, arsanın yanındaki 5 katlı bina ile diğer tarafında bitişik binanın arasında çatlak oluştu. Arsaya doğru eğilen bina tedbiren boşaltılarak mühürlendi.
Olay dün saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi 1868 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki boş arsada yapılan temel kazısı sırasında yaşanan toprak kayması sonrasında arsanın yanındaki 5 katlı bina yerinden oynayarak, arsa yönüne doğru eğildi. Binanın diğer tarafında bitişik olduğu bina ile arasında çatlak oluştu.
Belediye ekipleri 5 ailenin yaşadığı binanın tedbiren boşaltılarak mühürlenmesine karar verdi. Ayrıca arsada temel atmak için kazılan çukur da kapatıldı. Boşaltılan binada yaşayan 5 aile, yakınlarının yanına yerleştirildi. Binada daha sonra detaylı incelemelerin yapılacağı öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Bina
- İstanbul
- Bağcılar