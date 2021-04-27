Bağcılar'da Yangında can pazarı: Çatıdan atlayan kişi hayatını kaybetti

Bağcılar'da 6 katlı binada çıkan yangında çatıdan atlayan Ahmet Çilingir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı 27.04.2021 - 18:29 | Son Güncelleme : 27.04.2021 - 19:14

Bağcılar'da Yangında can pazarı: Çatıdan atlayan kişi hayatını kaybetti

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Bağcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangından kurtulmak isterken 6. kattan atlayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kirazlı Mahallesi 1232. Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle çatıda mahsur kalarak yardım isteyen bir kişi, alevlerden kurtulmak için kendisini çatıdan sarkıtarak, vatandaşların açtığı battaniyeye atlaması sonucu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ahmet Çilingir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek, cadde ve sokakları kapattı.

Hastanede tedavi altına alınan Çilingir, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

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