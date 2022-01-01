Bağcılar'da yılbaşı eğlencesi kanlı bitti: 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar'da yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan kavgada silahlar konuştu. 14 yaşındaki bir çocuk kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 01.01.2022 - 05:26

Bağcılar'da yılbaşı eğlencesi kanlı bitti: 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti

İlişkili Haberler

Beylikdüzü'nde zincirleme kaza

Beylikdüzü'nde zincirleme kaza

'un Bağcılar ilçesinde yaşanan olayda iddialara göre, yılbaşını kutlamak için toplanan grup bir anda tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan biri silahına davranarak rastgele ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşun 14 yaşında bir çocuğun kafasına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Silahla kafasından vurulan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...