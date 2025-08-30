Bağcılar'daki tekstil atölyesinde yangın

Bağlar Mahallesi'ndeki 3 katlı tekstil atölyesinin çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı kaplarken, çalışanlar kendi imkanlarıyla atölyeden çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.