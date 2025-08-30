Bağcılar'daki tekstil atölyesinde yangın

İstanbul Bağcılar'daki bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Bağlar Mahallesi'ndeki 3 katlı tekstil atölyesinin çatısında sabah saatlerinde çıktı.

Alevler kısa sürede çatıyı kaplarken, çalışanlar kendi imkanlarıyla atölyeden çıktı.

Bağcılar'daki tekstil atölyesinde yangın - 1 İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen , atölyede hasara yol açtı.

