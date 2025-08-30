Bağcılar'daki tekstil atölyesinde yangın
İstanbul Bağcılar'daki bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Bağlar Mahallesi'ndeki 3 katlı tekstil atölyesinin çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı.
Alevler kısa sürede çatıyı kaplarken, çalışanlar kendi imkanlarıyla atölyeden çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, atölyede hasara yol açtı.
