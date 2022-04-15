Bağcılar'ın yeni belediye başkanı belli oldu: Abdullah Özdemir

İstanbul'da sağlık sorunları gerekçesiyle Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden AK Partili Lokman Çağırıcı'nın yerine Abdullah Özdemir seçildi.

AK Parti Grubu'nun adayı olarak gösterilen Abdullah Özdemir 37, İYİ Parti'nin adayı Hafize Ayşe Çelebi ise 5 oy aldı.

Bağcılar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimin ardından belediye başkanlık makamında devir teslim töreni düzenlendi.

Önceki başkan Lokman Çağırıcı, Abdullah Özdemir'e görevi devretti.

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?



Kastamonu'da 1983'te dünyaya gelen Abdullah Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünü (yarı İngilizce) ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nde de yüksek lisans eğitimini tamamladı.



Siyasete 2006 yılında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başlayan Özdemir, 11 Kasım 2007'de 2. Olağan ve 14 Ağustos 2011'de 3. Olağan İlçe Gençlik Kolları kongrelerinde Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevlerine seçildi.



Bu süre içerisinde ABD'de bir düşünce kuruluşunda Ortadoğu, Amerika ve dünya siyaseti üzerine eğitim alan Özdemir, halen AK Parti Gençlik İstanbul İl Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nda görev yapıyor.



Özdemir, belediye meclis üyeliği aday adaylığı müracaatından dolayı Kasım 2013'te Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı.



2019 yerel seçimlerinde AK Parti Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilen ve aynı zamanda İBB Meclisi üyesi olan Özdemir, Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı görevini üstleniyor.



İngilizce bilen Abdullah Özdemir, evli ve 1 çocuk sahibi.