Arzu Şerıf Zindaşti ve şoförü Devrim Öztunç, 26 Eylül 2014'te, Büyükçekmece'de trafik ışıklarında çapraz ateşle öldürülmüştü..

İddiaya göre cinayetler bir uyuşturucu hesaplaşmasıydı ve hedefte Arzu Şerif Zindaşti değil, babası Naci Şerif Zindaşti vardı.

Bu olayın ardından Dubai ve İstanbul'da 3 kişi daha öldürdü. Cinayetler intikam amacıyla işlendiği öne sürüldü, infaz emrini ise uyuşturucu baronu, aynı zamanda ergenekon davasının gizli tanığı olan Naci Şerif Zindaşti'nin verdiği belirtildi.



FETÖ soruşturması kapsamında aranan firari savcı Zekeriya Öz, Zindaşti'yi Ergenekon Davası'nda "terazi" kod adıyla gizli tanık yapmıştı. Zindaşti'nin ifadeleriyle balyoz ve Hrant Dink davalarının hakimleri görevden alındı.



Zindaşti'nin FETÖ tutuklusu ABD başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz ile görüştüğü de tespit edildi.



6 Nisan 2018'de düzenlenen operasyonla zindaşti ve adamları yakalandı. Biri başkomiser iki polis ile Zindaşti tutuklandı. Daha sonra, avukatının itirazı üzerine zindaşti serbest bırakıldı. Başsavcılık itiraz etti, tutuklama kararı çıkarıldı. Ancak Naci Şerif Zindaşti kayıplara karıştı.

Kızının öldürülmesiyle ilgili davayla ilişkili olduğu değerlendirilen bir cinayet ise yaklaşık 4 buçuk yıl sonra işlendi. Firari sanık İlhan Ünğan, dün Bağdat Caddesi Caddebostan'da bir kafenin önünde açılan ateş sonucu öldürüldü.



Görgü tanıkları, Ünğan'ın eşi ve çocuğunun olay sırasında otomobilde bulunduğunu, vatandaşlar tarafından çevreden uzaklaştırıldığı söyledi. Olay yerine giden Ünğan'ın yakınlarından 3 kişi gözaltına alındı.



Davada tutuklu yargılanan ünğan'ın ağabeyi Orhan Ünğan'ın avukatı da Kudbettin Kaya da iki yıl önce İstanbul Yeşilköy'de bir balık restoranında silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.