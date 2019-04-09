İstanbul'da Bağdat Caddesi Caddebostan üzerinde önceki gün meydana gelen olayda, İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı Arzu ve şoförü Devrim Öztunç’un öldürülmesi olayına ilişkin aranan İlhan Ünğan, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Soruşturmayı İstanbul Organize Suçlar Şubesi ile cinayet masası ekipleri birlikte yürütüyor.
Polis, önce cinayette kullanılan aracı buldu.
Aracın kiralık olduğu ortaya çıktı. Yapılan çalışma sonucu, biri tetikçi, biri olayda kullanılan aracın sürücüsü olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar sorgulanmak üzere Organize Suçlar Şubesi'ne götürüldü.
Cinayeti, önce tahliye edilip sonra hakkında yakalama kararı çıkartılan Naci Şerifi Zindaşti’nin azmettirdiği iddia ediliyor.