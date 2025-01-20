Bağdat Caddesi'nde Gizem'in ölümüne neden olan sürücü serbest: "5 saat bile nezarette tutmadılar"

Kaza İstanbul Kadıköy 'de meydana geldi. Gizem Demirci, Bağdat Caddesi 'nde karşıdan karşıya geçmek istedi. Ancak o sırada süratle gelen bir araç 22 yaşındaki genç kıza çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Demirci, iki gün boyunca hastanede yaşam mücadelesi verse de kurtarılamadı. Ona çarpan 50 yaşındaki çocuk doktoru sürücü ise kazanın ardından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkamede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gizem Demirci'nin cenezasi İstanbul'da toprağa verildi. Ailesi ve sevenleri genç kızı gözyaşları içinde son yolculuğa uğurladı.

Gizem'in işe gitmek için evden çıktığını söyleyen eniştesi Faruk Kandemir, "Daha öncesinde ablasıyla konuştuğunda o caddenin çok yoğun olduğu, araçların çok hızlı geldiğinden bahsetmişti. Gelen araç kesinlikle çok hızlıydı. Zaten vuran arkadaş da hızını kabul ediyor, hızlı olduğunu kabul ediyor. Hiçbir şekilde Gizem'i görmedi. Ben yola baktığına da inanmıyorum. Telefonla oynadığını düşünüyorum." dedi.



Yakınları, sürücünün serbest bırakılmasına tepkiliydi. Kandemir, "Biz hayat mücadelesi verirken şahsı 5 saat bile nezarette tutmadılar. Bu nasıl olabiliyor? 22 yaşında genç bir kız hayatını kaybediyor ve bu arkadaşı salıyorlar. Ben buna anlam veremiyorum." diye konuştu.