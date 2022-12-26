Bağdat Caddesi'nde ölümlü kaza - Çarpıp kaçan sürücü adliyede

İstanbul Kadıköy'de bir yayaya çarparak ölümüne neden olduğu belirlenen aracın sürücüsü adliyeye sevk edildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık gecesi Bağdat Caddesi'nde meydana gelen ölümlü trafik kazasına ilişkin çalışma yürüttü.



Yapılan incelemede, yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Aktaş'a otomobiliyle çarparak, olay yerinden kaçan sürücünün A.E. olduğu tespit edildi.

Olay günü Ataşehir'de bulunan ikametinde yakalanıp gözaltına alınan A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



100 METRE SAVRULDU



Saat 04.50 sıralarında hafif ticari aracını park edip yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Aktaş, süratli biçimde ilerleyen bir otomobilin çarpması sonucu yaklaşık 100 metre savrulmuş, çarpan araç ise kaçmıştı.

ÇARPIP KAÇTI



Olay yerinde yapılan incelemelerde Aktaş'ın çarpmanın etkisiyle hayatını kaybettiği belirlenmişti.



Kaza, güvenlik kameraları tarafından da kaydedilmiş, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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