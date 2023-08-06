Bağdat Caddesi'nde otomobil büfeye çarptı

1.78 promil alkollü olduğu iddia edilen sürücünün ehliyetine el konuldu.



Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü D.G., polis merkezine götürülürken kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.



Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

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