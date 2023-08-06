Bağdat Caddesi'nde otomobil büfeye çarptı

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi'nde önceki gün saat 23.00 sıralarında otomobiliyle hızla ilerleyen D.G., direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma sonra büfeye çarptı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, büfe sahibi Ramazan Morkoç bacağından yaralandı.
1.78 promil alkollü olduğu iddia edilen sürücünün ehliyetine el konuldu.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü D.G., polis merkezine götürülürken kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.
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