Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk gerginliği

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinden sonra şampiyonluk kutlaması için Bağdat Caddesi'ne giden Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçeli taraftarların saldırısına uğradı. Polis, olayın büyümemesi için geniş güvenlik önlemi aldı.



Galatasaray ligin bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutlaması yapmak isteyince tansiyon yükseldi. Fenerbahçeli taraftarlar kutlama yapan Galatasaraylı taraftarların araçlarına saldırdı.



Bağdat Caddesi GS Store önünde çevik kuvvet ekipleri tedbir amaçlı beklerken denetim yapan trafik polisleri denetimi görüp ani manevra yaparak kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsünü durdurdu.

Ekiplerin kontrolü sonucu motosiklet sürücüsünün 0,96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücüye 9 bin 267 TL para cezası kesildi.