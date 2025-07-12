Bağdat Caddesi'nde seyir halinde tehlikeli hareketler

Bağdat Caddesi'nde motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeyken motosikletinin üzerinde ayağa kalkarak tehlikeli hareketler yaptı.

Ardından ön tekerleğini kaldırarak metrelerce ilerledi.

Motosiklet sürücüsü hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.