Bağdat Caddesi'nde seyir halinde tehlikeli hareketler
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir motosiklet sürücüsü, trafikte akrobatik hareketler sergileyerek trafiği ve canını tehlikeye attı.
Bağdat Caddesi'nde motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeyken motosikletinin üzerinde ayağa kalkarak tehlikeli hareketler yaptı.
Ardından ön tekerleğini kaldırarak metrelerce ilerledi.
Motosiklet sürücüsü hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.
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