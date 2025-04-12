Bağdat Caddesi'nde skandal görüntüler! Trafik magandalarına para cezası

Suadiye Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda 9 Nisan'da bir sürücü, otomobilin açık camına oturup dans ederken, seyir halindeki aracı ayağıyla kontrol etmeye çalıştı. Otomobildeki yolcular da aynı şekilde camlardan sarkıp sürücüye eşlik etti.



Araçtaki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü E.K. ile otomobildeki S.Ç, S.T. ve S.M.T'nin kimliklerini tespit etti.



Gözaltına alınan 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi. Otomobilin sürücüsü ile beraberindeki 3 yolcuya, toplam 12 bin 97 lira ceza kesildi.