Bağdat Caddesi'nde trafik terörü: 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde, Bülent K'nin kullandığı 34 DSY 862 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Güler B'ye (68) çarptı.



Kazada Güler B. savrulurken, otomobil park halindeki iki motosiklet ve kaldırımdaki banka, ardından bir ağaca çarparak durabildi.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Çevredekiler tarafından darbedilmeye çalışıldığı iddia edilen sürücü, olay yerinden kaçtı.



Sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Güler B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Otomobil ve motosikletler çekiciyle kaldırılırken, belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.



Kazadan sonra çalışma başlatan polis ekipleri, bir süre sonra sürücüyü yakaladı.



Görgü tanığı Mehmet Aslan, hızlı gelen bir arabanın kadına çarptığını, kendisinin son anda kurtulduğunu ve otomobilin ağaca çarptığını söyledi.