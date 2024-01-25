Bağımsız İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Taylan Yıldız kimdir?

Taylan Yıldız 1980 yılında röntgen teknisyeni bir anne ve doktor bir babanın çocuğu olarak Ankara’da dünyaya geldi. Karşıyaka Anadolu Lisesi’nin ardından gittiği İzmir Fen Lisesi’nde, master tezi düzeyinde gösterilen ‘Soma Termik Santrali’nde atık küllerin içindeki yanmamış kömürlerin geri kazanımı ve kül dağlarının çevresel etkileri’ konulu bir proje geliştirdi.Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni onur derecesi ile bitirdikten sonra Massachusetts Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.



2003’te, tüm dünyada yılda en fazla iki kişinin kabul edildiği Stanford Üniversitesi’ndeki İşletme Doktorası Pazarlama programına tam burslu olarak kabul edildi.