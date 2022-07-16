Bağımsız Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yeniden MHP'de

MHP'den istifa eden Bağımsız Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, partiye yeniden üye oldu.

Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyüğümüz, liderimiz, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatları ile hizmet etmekten gurur duyduğum, şanlı, şerefli 3 hilalin gölgesinde tekrar görevime başlamanın gururunu yaşıyorum" ifadesini kullandı.

5 Nisan'da kesin ihraç talebiyle MHP Disiplin Kurulu'na sevkinden sonra partiden istifa eden Ersoy, Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından 14 Temmuz'da tekrar partiye üye olmak üzere davet edilmişti.