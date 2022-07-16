Bağımsız Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yeniden MHP'de

Bağımsız Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, istifa ettiği partisi MHP'ye yeniden üye olduğunu duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.07.2022 - 15:41

Bağımsız Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yeniden MHP'de

İlişkili Haberler

Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy MHP'den istifa etti

Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy MHP'den istifa etti

Partiden istifa eden Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet

Partiden istifa eden Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet

MHP'den istifa eden Bağımsız Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, partiye yeniden üye oldu.

Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyüğümüz, liderimiz, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatları ile hizmet etmekten gurur duyduğum, şanlı, şerefli 3 hilalin gölgesinde tekrar görevime başlamanın gururunu yaşıyorum" ifadesini kullandı.

5 Nisan'da kesin ihraç talebiyle MHP Disiplin Kurulu'na sevkinden sonra partiden istifa eden Ersoy, Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından 14 Temmuz'da tekrar partiye üye olmak üzere davet edilmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...