Bağını koparan boğa, foseptik çukuruna düştü
Elazığ'da bağını kopararak foseptik çukura düşen kurbanlık boğa, traktörün arkasında takılan vinç yardımıyla kurtarıldı.
Elazığ merkeze bağlı Alaca köyünde Kurban Bayramı için alınan boğa, bağını kopararak kaçmaya başladı.
Boğa, kısa süre sonra foseptik çukuruna düştü.
VİNÇ YARDIMIYLA KURTULDU
Kurban sahipleri ve vatandaşlar, boğayı kurtarmak için hemen harekete geçti.
Uzun uğraşlar sonucu boğa, traktörün arkasına takılan vinç yardımıyla yukarı çekilerek kurtarıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Elazığ
- Kurban Bayramı
- Kurbanlık