Bağını koparan boğa, foseptik çukuruna düştü

Elazığ'da bağını kopararak foseptik çukura düşen kurbanlık boğa, traktörün arkasında takılan vinç yardımıyla kurtarıldı.

Bağını koparan boğa, foseptik çukuruna düştü

merkeze bağlı Alaca köyünde için alınan boğa, bağını kopararak kaçmaya başladı.

Boğa, kısa süre sonra foseptik çukuruna düştü.

VİNÇ YARDIMIYLA KURTULDU

Kurban sahipleri ve vatandaşlar, boğayı kurtarmak için hemen harekete geçti.

Uzun uğraşlar sonucu boğa, traktörün arkasına takılan vinç yardımıyla yukarı çekilerek kurtarıldı.

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