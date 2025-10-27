Bağışıklık güçlendirici etkisi var: Erzincanlılar binbir zahmetle topluyor

Mart ayında doğada yetişen bitkiler, Kasım ayına kadar toplanmaya başlanır. Gölge ortamda kurutulur. 120 çeşit bitki kurutulduktan sonra taş dibeklerde dövülerek karıştırılır. Kemaliye'nin meşhur kurutulmuş taş fırın ekmeğine dökülerek tüketilir. Ayrıca zeytinyağına ve peynirin üzerine dökülerek de tercih edilebilir.

Yörede çok faydalı bir karışım olarak bilinen zetrinin, üniversite öğrencileri tarafından yapılan tez çalışması sonucunda vücutta bağışıklık sistemini artırıcı etkisi olduğu belirlendi.

Emek isteyen bu ürün, günümüzde az sayıda köylü tarafından yapılıyor. 50 yıldır zetrin hazırlayan Osman Birler, şifalı karışım hakkında şöyle konuştu:

"Munzur Dağı eteklerinden faydalı otları topluyoruz. Gölge ortamda kurutup çuvallarda biriktiriyoruz, bir yıl boyunca bekletiyoruz, en son yaprakları sararan bitkileri harmanlıyoruz. 120 çeşit bitki eskiden taş dibeklerde dövülerek karıştırılırdı, şimdilerde robotta çekiliyor. Zetrin, ekmek üstünde, peynirle birlikte ya da patates salatasında tercih edilebilir. Ancak pişen yemeğe atılmaz."