Bağlama, musallat etme, geri döndürme... Medyum çetesinden 490 bin liralık vurgun
Sosyal medyada kendilerini medyum olarak tanıtıp tuzağa düşürdükleri kişileri binlerce lira dolandıran çeteye yönelik operasyonda 11 şüpheli tutuklandı.
Konya'da medyum çetesine operasyon yapıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden çeşitli dualar ve kişisel bakım ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
490 BİN LİRANIN ÜZERİNDE VURGUN
Sayfa üzerinden irtibat kurulan kişilerden toplam 491 bin 200 lira alarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Ardından Ankara'da 19, Trabzon'da bir ve Burdur'da bir adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 kişiden 11'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
