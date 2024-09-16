Bağlantı yolunda feci kaza: 4 ölü, 6 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR ile servis minibüsü çarpıştı. Kaza sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı.

Bağlantı yolunda feci kaza: 4 ölü, 6 yaralı

Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen bir TIR ile servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada servis şoförü Mehmet Emin Ulusoy, işçiler Erol Durmuş ile Mustafa Okur olay yerinde, Mehmet Çetin ise hastanede hayatını kaybetti.

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