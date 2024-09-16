Bağlantı yolunda feci kaza: 4 ölü, 6 yaralı

Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen bir TIR ile servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada servis şoförü Mehmet Emin Ulusoy, işçiler Erol Durmuş ile Mustafa Okur olay yerinde, Mehmet Çetin ise hastanede hayatını kaybetti.
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