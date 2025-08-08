Bağlık alanda çıkan yangın korkuttu

Muş’un Kale Mahallesi’ndeki bağlarda çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Kale Mahallesi’nin üst kısmında bulunan bağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu hemen ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

