Bagoz Operasyonu'nun başladığı sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyuruldu. Paylaşımda, DAEŞ ile ana unsurunu PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu SDG arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.
Operasyon öncesi SDG'den yapılan açıklamada dünden bu yana kentten ayrılın sivil görülmediği, DAEŞ'lilere teslim olmak için tanınan sürenin dolduğu ifade edildi. Ardından saldırı haberi geldi.
Irak sınırında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Bagoz, DAEŞ'in elinde kalan son toprak parçası olarak değerlendiriliyor. Bagoz'a yönelik operasyon sona erdiğinde DAEŞ'in elinde yerleşim yeri kalmayacak.
Bagoz Operasyonu başladı
NTV HaberTürkiye
Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e son darbeyi indirecek Bagoz Operasyonu başladı. Irak sınırındaki Bagoz'da, DAEŞ'in silah deposu havadan vuruldu.
Bagoz Operasyonu'nun başladığı sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyuruldu. Paylaşımda, DAEŞ ile ana unsurunu PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu SDG arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.