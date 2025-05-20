Bahar Aksu cinayeti: Katil Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu

İstanbul'un en merkezi noktalarından Şişli'de Bahar Aksu isimli kadının güpegündüz öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

İddianamede sanık Rüstem Elibol hakkında boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ve diğer üç şüpheli hakkında ise kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ayrıca tüm şüpheliler için birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ek olarak 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Olay kentin en kalabalık noktalarından Şişli'de yaşanmıştı.

Sabah saatlerinde işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istenmişti.