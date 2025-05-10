Bahar Aksu cinayeti: Katillerin keşif görüntüleri ortaya çıktı

Şişli'de eski eşi Rüstem Elibol tarafından sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu cinayetinde yeni görüntülere ulaşıldı.



Cumhuriyet Mahallesinde 5 Mayıs Pazartesi günü saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda 37 yaşındaki Bahar Aksu, sokak ortasında kendisini kaçırmaya çalışan kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü. Olaydan sonra polisin başlattığı çalışmalarda eski koca Rüstem Elibol ile ona yardım eden 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. OTELDE KEŞİF

Polis yeni görüntülere ulaştı. Rüstem Elibol'un arkadaşıyla birlikte Aksu'nun çalıştığı otele giderek keşif yaptığı anların güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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İSTANBUL'A KEŞİFE GELMİŞLER



Polisin yaptığı çalışma sonucu şüphelilerin 2 Mayıs Cuma günü 17 LT 343 plakalı bir otomobille Çanakkale'den İstanbul'a geldikleri, Aksu'nun evi ve çalıştığı yerde keşif yaptıkları belirlendi.



Şüphelilerin Şişli'de bir otele yerleşerek geceyi orada geçirdikleri belirlenirken, şüphelilerin otele giriş ve çıkış anlarının güvenlik kamera görüntülerine de ulaşıldı.

ÇANAKKALE'YE DÖNÜP BİR KİŞİ DAHA ALDILAR



Polis soruşturmasında şüphelilerin daha sonra Çanakkale'ye geri döndükleri 4 Mayıs Pazar günü bu kez yanlarına Samet S.'yi de alarak dört kişi olarak tekrar İstanbul'a geldikleri belirlendi.



Şüphelilerin yine Bahar Aksu'nun evi ve iş yeri arasında gidip gelerek hazırlık yaptıkları, geceyi otomobilde bekleyerek geçirdikten sonra kaçırma ve cinayet olayını gerçekleştirdikleri öğrenildi.