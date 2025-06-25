Bahar Aksu cinayeti: Mütalaa yeniden hazırlanacak

İstanbul'un en işlek noktalarından Şişli'de güpegündüz kaçırılmak istenirken öldürülen Bahar Aksu'nun katil zanlısı ile üç suç ortağı bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Rüstem Elibol, Aziz B., Samet S. ve Semih Y. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Öldürülen Bahar Aksu'nun annesi Gülçin Küçüktorun ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Ayrıca aralarında oyuncu Nur Sürer ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun da bulunduğu pek çok kişi de izleyici olarak yer aldı.