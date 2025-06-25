Bahar Aksu cinayeti: Mütalaa yeniden hazırlanacak
Şişli'de kaçırılmak istenirken sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu'nun katil zanlısı ile suç ortaklarının yargılanmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dava dosyası, mütalaanın yeniden hazırlanması için savcıya gönderildi.
İstanbul'un en işlek noktalarından Şişli'de güpegündüz kaçırılmak istenirken öldürülen Bahar Aksu'nun katil zanlısı ile üç suç ortağı bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.
İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Rüstem Elibol, Aziz B., Samet S. ve Semih Y. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
Öldürülen Bahar Aksu'nun annesi Gülçin Küçüktorun ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Ayrıca aralarında oyuncu Nur Sürer ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun da bulunduğu pek çok kişi de izleyici olarak yer aldı.
MÜTALAA YENİDEN HAZIRLANACAK
Duruşmada cumhuriyet savcısı, dosyanın yeniden mütalaasının hazırlanması için tarafına gönderilmesini talep etti.
Sanıklar Aziz B., Samet S.ve Semih Y. savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.
Sanık Elibol ise savunmasında pişman olduğunu söyledi.
DAVA 11 EYLÜL'E ERTELENDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Rüstem Elibol, Aziz B., Samet S. ve Semih Y.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Heyet, dosyanın yeniden mütalaasının hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.
NE CEZA İSTENMİŞTİ?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Rüstem Elibol'un boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme, silahla birden fazla kişiyle birlikte boşandığı eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 6 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Diğer üç şüpheli Aziz B., Samet S. ve Semih Y.'nin ise kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme ve silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
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