Bahar Aksu cinayetinde dört sanığa müebbet

İstanbul Şişli'de 5 Mayıs 2025 tarihinde Bahar Aksu, boşandığı Rüstem Elibol ve arkadaşları tarafından önce güpegündüz kaçırılmaya çalışılmış, sonra da Elibol tarafından silahla katledilmişti.

Davada bugün karar duruşması yapıldı. Rüstem Elibol (37) ve ona yardım eden 3 şüpheli, üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma saat 17.00'de başladı.



4 SANIĞA MÜEBBET HAPİS



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Elibol, Başkan, Salman ve Yapar'ın "tasarlayarak kasten öldürme" ile "birden fazla kişi ile birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra dörder yıl altışar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.



Mahkeme heyeti sanık Elibol'u ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

