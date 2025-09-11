Bahar Aksu cinayetinde dört sanığa müebbet
Şişli'de boşandığı Rüstem Elibol ve arkadaşları tarafından güpegündüz kaçırılmaya çalışılan, direnince de katledilen Bahar Aksu cinayetinde karar çıktı. 4 sanık, ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırıldı.
İstanbul Şişli'de 5 Mayıs 2025 tarihinde Bahar Aksu, boşandığı Rüstem Elibol ve arkadaşları tarafından önce güpegündüz kaçırılmaya çalışılmış, sonra da Elibol tarafından silahla katledilmişti.
Davada bugün karar duruşması yapıldı. Rüstem Elibol (37) ve ona yardım eden 3 şüpheli, üçüncü kez hakim karşısına çıktı.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma saat 17.00'de başladı.
4 SANIĞA MÜEBBET HAPİS
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Elibol, Başkan, Salman ve Yapar'ın "tasarlayarak kasten öldürme" ile "birden fazla kişi ile birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra dörder yıl altışar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Mahkeme heyeti sanık Elibol'u ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Olay kentin en kalabalık noktalarından Şişli'de yaşanmıştı.
Sabah saatlerinde işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istenmişti.
Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya altı el art arda ateş etmişti. Bahar Aksu olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Katil zanlısı ve yanındaki üç arkadaşı tutuklanmıştı.
Saldırgan Rüstem Elibol gözaltında tutulduğu emniyette verdiği ifadesinde Aksu'yu sosyal medyadan sürekli takip ettiğini anlatmıştı.
Olay günü araç içinde Aksu'nun işe gitmesini beklediklerini anlatan Elibol, "Aksu'yu görünce zorla araca bindirmek istedim. Direnince vurdum." demişti.
