Bahar Aksu'nun öldürüldüğü görüntülerle eski eşini tehdit etti: "Sıradaki kendisini hazırlasın"

Talat B, İstanbul’da Bahar Aksu'nun sokak ortasında eski eşi tarafından öldürüldüğü ana ilişkin videoyu, 10 yıl önce boşandığı H.E. ve kızı B.B.'ye gönderdi.

Videoyu gönderdik sonra Talat B, "Sıradaki kendisini hazırlasın" yazdı.

GÖZALTINA ALINDI

Anne ve kızının şikayeti üzerine Talat B., gözaltına alındı.

H.E., ifadesinde eski eşinin geçen yıl eylül ayında yaptığı evlilikten haberdar olmasının ardından tehditlerine başladığını, son mesajdan sonra müracaat etmeye karar verdiklerini söyledi.

B.B. ise ifadesinde, şunları kaydetti:

''Geçen yılın eylül ayından bu zamana kadar da babam benim telefonuma tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderiyor. Annemi ve beni öldüreceğini söylüyor. Artık babamın gönderdiği son mesaj canımı sıktı ve müracaatta bulunmaya karar verdim.

Babam bana 5 Mayıs’ta saat 22.30 sıralarında eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen bir kadının haberini paylaştı ve bana ‘sıradaki kendini hazırlasın’ diye mesaj gönderdi.

Ayrıca göndermiş olduğu mesajlarda sürekli beni ve annemi öldüreceğini söylüyor. Bizim hakkımızda paylaşımlar yapıyor, mezarlık fotoğrafı, mermi fotoğrafı paylaşıyor."

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Talat B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılırken, iki ay süreyle uzaklaştırma kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Şişli'de önceki gün işe gittiği sırada boşandığı Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından kaçırılmaya çalışılan Bahar Aksu, eski eşi tarafından öldürüldü.

Kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı.

