Bahar Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Şehitkamil ilçesinde yıkılan, ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği Bahar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.
İnceleme sonucu ihmali olduğu tespit edilen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu'nun İstanbul'da olduğu belirlendi.
Ekipler, Uncuoğlu'nu İstanbul Pendik'te kaldığı adreste gözaltına aldı. Gözaltına alınan Uncuoğlu'nun Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Uncuoğlu, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.