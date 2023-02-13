Bahar Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların enkazlarında incelemeler sürüyor. Gaziantep'te yıkılan Bahar Apartmanı'nın enkazında yapılan teknik inceleme sonucu ihmali olduğu belirlenen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bahar Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Şehitkamil ilçesinde yıkılan, ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği Bahar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu ihmali olduğu tespit edilen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu'nun İstanbul'da olduğu belirlendi.

Ekipler, Uncuoğlu'nu İstanbul Pendik'te kaldığı adreste gözaltına aldı. Gözaltına alınan Uncuoğlu'nun Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Uncuoğlu, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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