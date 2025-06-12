Bahar aylarında yaşanılan soğuklardan etkilenen meyveler etiketlere yansıdı

Bahar aylarında havanın soğuk gitmesi sonucunda meyve ağaçlarının etkilendiği görülmüştü. Çiçeklerin döküldüğü, ağaçların kuruduğu soğuk ortamın üzerinde bazı bölgelerde de dolu yağışı neticesinde verim oldukça düşmüştü. Azalan üretim neticesinde üreticilerde zor durumda olduklarını belirtirken, vatandaşlarda evlerine istedikleri miktarda meyve götürememekten şikayet etti.

