Bahar Candan cezaevine geri döndü

Suç gelirlerini aklama iddiasıyla tutuklanan ve cezaevinde kendine zarar verdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın hastanedeki tedavisi sona erdi. Candan, tutuklu bulunduğu cezaevine götürüldü.

Bahar Candan cezaevine geri döndü
Cezaevinde kendini yaraladı: Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

Cezaevinde kendini yaraladı: Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla 16 Kasım 2023'te tutuklanan Alisya Bahar Candan, kendine zarar vermesinin ardından 24 Mayıs'ta tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kendisine zarar verdiği öne sürülen Candan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün tekrar cezaevine götürüldü.

KARDEŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Kamuoyunda Nihal Candan olarak bilinen kardeşi Gülnihal Çiçek de cezaevinde sağlık sorunları yaşayıp 37 kiloya düşünce tahliye edilmişti.

44 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan ile kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Bahar Candan'ın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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