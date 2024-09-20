Bahar Candan'la birlikte 6 kişiye tahliye kararı

Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme aralarında Bahar Candan'ın da bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Nihal Candan, kardeşinin tahliye edilmesini ailesine haber verirken, "Söylemiştim, tahliye, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşma Bahar Candan, "suç örgütüne üye olmak" ve "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.



Bahar Candan'ın daha önce tutukluluğunun devamına karar verilen duruşmada, mahkeme salonunda babasına "Burada kalacak mıyım? Kendimi öldüreyim mi? Ne yapmalıyım?" şeklinde tepkisini dile getirmişti.