Bahar dizisine veda! Bahar'ın Uğur'u Devrim Kabacaoğlu kimdir, kaç yaşında?

Kabacaoğlu, Show TV ekranlarında sevenleri ile buluşan Bahar dizisinde Uğur adında bir doktora hayat veriyordu. Başarılı isim daha önce de Buğday Tanesi, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? gibi projelerde boy gösterdi. İşte, Devrim Kabacaoğlu hakkında detaylar...



UĞUR BAHAR DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?



Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bahar dizisinde yer alan ve Uğur karakterini canlandıran Devrim Kabacaoğlu'nun 38. bölümde diziden ayrılacağı belirtildi. Fragmanda da Tuğra'nın vedaya dair açıklamaları seyircide merak uyandırmıştı.