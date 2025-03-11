Bahar dizisine veda! Bahar'ın Uğur'u Devrim Kabacaoğlu kimdir, kaç yaşında?
Devrim Kabacaoğlu, ekranların sevilen dizisi Bahar ile son dönemde sevenleri karşısına çıkıyor. Genç oyuncu, dizide Uğur Aydın karakterine hayat veriyordu. Diziye veda edeceği öğrenilen Devrim Kabacaoğlu nereli, kimdir?
Kabacaoğlu, Show TV ekranlarında sevenleri ile buluşan Bahar dizisinde Uğur adında bir doktora hayat veriyordu. Başarılı isim daha önce de Buğday Tanesi, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? gibi projelerde boy gösterdi. İşte, Devrim Kabacaoğlu hakkında detaylar...
UĞUR BAHAR DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bahar dizisinde yer alan ve Uğur karakterini canlandıran Devrim Kabacaoğlu'nun 38. bölümde diziden ayrılacağı belirtildi. Fragmanda da Tuğra'nın vedaya dair açıklamaları seyircide merak uyandırmıştı.
DEVRİM KABACAOĞLU KİMDİR?
Kabacaoğlu, 8 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu ve eğitimini de İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde tamamladı.
Oyuncu aynı zamanda; Buğday Tanesi, Hayatla Barış filmlerinde rol aldı. Dijital platformlarda yayımlanan Yakamoz, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne, Zeytin Ağacı, Prens yapımlarında oynadı. Ekranlarda ise Kuruluş Osman ve Bahar dizilerinde rol aldı.
Devrim Kabacaoğlu, 75 kilo ve 1,80 boyundadır.
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