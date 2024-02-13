Bahar dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? (Bahar dizisinin konusu)

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu yeni dizisi ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın yayın tarihi belli oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle heyecanla beklenen dizi, 13 Şubat Salı günü ekran yolculuğuna başlıyor. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı; büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar’ın (Demet Evgar) ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanan “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” 13 Şubat Salı günü saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.
BAHAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU
buluşacak. Oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerle göz dolduran Show TV’nin yeni dizisi, “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?”
BAHAR DİZİSİ 1. BÖLÜM ÖZETİ
Bahar'ın 1. Bölümünde; Bahar (Demet Evgar), başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak)’yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar’ın hastalığıyla sarsılır. Bahar’ın doktoru Evren (Buğra Gülsoy), onu kurtarmaya kararlıdır.
Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu’yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar’ın hastalığıyla sarsılır.
Bahar’ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur’un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!
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