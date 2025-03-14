Bahar geldi İstanbul semaları hareketlendi! Pilottan kuleye: Şu anda bir halka çiziyorlar

O ANLAR KAYITLARA YANSIDI



İstanbul hava sahasında görülen leylek sürüleriyle ilgili olarak hava trafik kontrolörleri sürekli pilotları bilgilendirdi.



O anlar kayıtlara şu şekilde geçti:



Kule: Bilgi olarak veriyorum, şu an yoğun leylek geçişleri var. 2-4 sol pistine line yaptıktan sonra solunda göreceksiniz. İniş kalkış hattında değiller, 1-2 dakikaya yaklaşırlar bilginiz olsun.



Kule: Çok yoğun bir leylek sürüsü var. Takip edebiliyor musunuz efendim



Pilot: Evet takip edebiliyoruz. Geçiş yapacaklar galiba bekliyoruz.



Pilot: Bir leylek sürüsü var 400’lü park pozisyonunda yaklaşma hattını çok etkilemiyor. Onların temizlenmesi gerekiyor. Bilgi amaçlı paylaşıyorum.



Kule: Anlaşıldı efendim teşekkür ederiz.



Pilot: Pistin başında çöp mü var bilmiyorum. Bir halka çiziyorlar orada toplanmış haldeler. Yani şu anda bizim bulunduğumuz bölgeye pist başına doğru havadaki yoğunluklarını göreceksiniz.



Kule: Geçişteler şuan da teşekkürler.