Bahar Kalkanı Harekatı: Son 24 saatte 327 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma sistemi, 327 rejim askeri etkisiz hale getirildi'' denildi. Öte yandan, harekat kapsamında Suriye rejimine ait bir L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğü duyuruldu.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 03.03.2020 - 12:27 | Son Güncelleme : 03.03.2020 - 13:14

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekatı'nın gece boyunca başarıyla sürdürüldüğünü ve son 24 saatte 327 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahar Kalkanı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 rejim askeri de etkisiz hale getirildi.''

İDLİB'DE REJİME AİT SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekat kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü de duyurdu.

VİDEO: İDLİB'E BAHAR KALKANI HAREKATI'NDAN GÖRÜNTÜLER

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