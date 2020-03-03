Bahar Kalkanı Harekatı: Son 24 saatte 327 rejim askeri etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekatı'nın gece boyunca başarıyla sürdürüldüğünü ve son 24 saatte 327 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bahar Kalkanı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 rejim askeri de etkisiz hale getirildi.''

İDLİB'DE REJİME AİT SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ



Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekat kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü de duyurdu.

VİDEO: İDLİB'E BAHAR KALKANI HAREKATI'NDAN GÖRÜNTÜLER