Bahar ve Nihal Candan kardeşler tutuklama kararının ardından sinir krizi geçirdi

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşler ile Hacı İsrafil Sağlam çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Tutuklama kararını öğrenen Nihal Candan sinir krizi geçirerek ağladı. Bahar Candan ise cezaevine sevk edilirken "Suçlular dışarda ünlü olduğum için cezaevine giriyorum" dedi.



"Suç örgütüne üye olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberindeki şüpheli Hacı İsrafil Sağlam emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Candan kardeşler ile Sağlam tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan tutuklama kararını öğrenen Nihal Candan ağlama krizine girerek "lütfen istemiyorum" diye bağırdı.

Kardeşi Bahar Candan’ın ise "ne yapacağız ya" diyerek ağladığı görüldü.

Bahar Candan cezaevine sevki esnasında "Asıl suçlular dışarda beni çekiyorsunuz. Ünlü olduğum için cezaevine giriyorum" dedi.