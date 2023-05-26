Bahar yağmurları yaradı! Trakya kuraklık haritasından çıktı

ÜRETİCİ YAĞIŞTAN MEMNUN



Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bahar yağışlarının üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.



Kurak dönemin ardından güzel yağışlar geldiğini belirten Arabacı, "Kurak geçen aylar üreticileri endişelendirmişti. Ancak bahar aylarıyla birlikte gelen yağışlar ekili ürünlere çok iyi geldi. Özellikle buğday ve arpa açısından çok güzel yağışlar oldu. Ekimi yapılan ayçiçeği ve diğer yazlık ürünler için de yağışlar çok etkili oldu. Bereketli yağışlar nehri doldurdu." ifadelerini kullandı.



Değirmenyeni köyü üreticilerinden Sami Bozkoç ise yağışların tam beklenen zamanda geldiğini vurguladı.



Suyun tarımsal üretim açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Bozkoç, "Yağışlar buğdaylara denk geldi ve gelişimi sağladı. Bölgemizde aynı zamanda çeltik üretimi yapılıyor. 'Tunca Nehri'nde su yok, ne yapacağız?' diye düşünürken gelen yağışlar nehri doldurdu. Şu anda tüm ekimler yapıldı, ürünlerimiz çok güzel." dedi.



Muratçalıköyü üreticilerinden Yusuf Çavga da bahar yağmurlarının rekolte beklentilerini yükselttiğini belirtti.

"ENDİŞEMİZ ORTADAN KALKTI, BARAJLARIMIZ DOLDU"



Bereketli bir dönem geçirdiklerini anlatan Çavga, "Kuraklık endişemiz ortadan kalktı. Barajlarımız doldu. Özellikle buğday açısından yüksek verimli bir yıl bekliyoruz." diye konuştu.



Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, son yıllarda yaşanan yağış rejimindeki sıkıntıların bu sene de kendini gösterdiğini söyledi.