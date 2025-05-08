Bahar'ın katili ve arkadaşları tutuklandı
İstanbul Şişli'de eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'yu hayattan koparan Rüstem Elibol ile ona yardım eden 3 arkadaşı tutuklandı. Zanlıların 3 gün önce İstanbul'a gelerek keşif yaptıkları ortaya çıkarken cinayette ise miras ayrıntısı dikkat çekti.
Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde eski eşi Rüstem Elibol tarafından katledilen Bahar Aksu cinayetinde miras ayrıntısı ortaya çıktı.
Aksu'nun teyzesi Nesrin Arıkan, yeğeninin yıllardır tehdit edildiğini söyledi. Arıkan, "Yıllarca anlatmadı, hiç bir şeyini anlatmadı çünkü biz evlenmesine karşı çıktık. Çocuğu biliyorduk. Halinden belliydi psikopat olduğu. Karşı çıktık ama evlenmesin diye kızı kurtaramadık başını. Artık nasıl tehdit ettiyse evlendi nikah kıyıldı." dedi.
Bahar'ın babasının ev aldığından maddi durumunun iyi olduğundan söz eden Arıkan, "Babası İngiliz. Yurt dışında kaldığı için maddi durumu iyi olduğu için imkanları kaybetmemek için peşini bırakmadı. Ağır ceza ile cezalandırılsın." diye konuştu.
"GİTMEDİĞİ YER KALMADI"
"Ayrıldıktan sonra da izini kaybetmek için gitmediği yer kalmadı ama kaybettiremedi. Tehdit vardı. 5 defa şikayeti var emniyette. Uzaklaştırması var." ifadelerini kullanan Arıkan, "Darp olayları oluyordu. En son olduğunda kız ayrılmaya karar verdi. 4-5 yer değiştirdi. İzini kaybettirmek için ama telefonlar yüzünden yerini tespit etmiş." ifadelerini kullandı.
3 GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR
Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin 3 gün önce İstanbul’a gelerek cinayet için hazırlık yaptıkları ortaya çıktı.
Şüphelilerin bir otele yerleştikleri, ardından kaçırma olayını gerçekleştirdikleri adreste keşif yaptıkları da tespit edildi.
TUTUKLANDILAR
Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Rüstem Elibol'un resmi ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı öğrenildi.
Diğer şüphelilerin ise İstanbul’a gezme amaçlı geldiklerini, Elibol'un eski eşini öldürmeyi planladığından haberlerinin olmadığını iddia ettikleri belirtildi.
Şüpheliler işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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