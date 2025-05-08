Bahar'ın katili ve arkadaşları tutuklandı

Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde eski eşi Rüstem Elibol tarafından katledilen Bahar Aksu cinayetinde miras ayrıntısı ortaya çıktı. Aksu'nun teyzesi Nesrin Arıkan, yeğeninin yıllardır tehdit edildiğini söyledi. Arıkan, "Yıllarca anlatmadı, hiç bir şeyini anlatmadı çünkü biz evlenmesine karşı çıktık. Çocuğu biliyorduk. Halinden belliydi psikopat olduğu. Karşı çıktık ama evlenmesin diye kızı kurtaramadık başını. Artık nasıl tehdit ettiyse evlendi nikah kıyıldı." dedi.

Bahar'ın babasının ev aldığından maddi durumunun iyi olduğundan söz eden Arıkan, "Babası İngiliz. Yurt dışında kaldığı için maddi durumu iyi olduğu için imkanları kaybetmemek için peşini bırakmadı. Ağır ceza ile cezalandırılsın." diye konuştu.

"GİTMEDİĞİ YER KALMADI"



"Ayrıldıktan sonra da izini kaybetmek için gitmediği yer kalmadı ama kaybettiremedi. Tehdit vardı. 5 defa şikayeti var emniyette. Uzaklaştırması var." ifadelerini kullanan Arıkan, "Darp olayları oluyordu. En son olduğunda kız ayrılmaya karar verdi. 4-5 yer değiştirdi. İzini kaybettirmek için ama telefonlar yüzünden yerini tespit etmiş." ifadelerini kullandı.