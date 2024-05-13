Bahar’ın öldürülmesinde iddianame tamamlandı: Cinayetten önce elektronik kelepçeyi kırdı

Adana’da Bahar A. isimli kadını öldüren Burak A. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Savcılığın hazırladığı iddianamede, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan sanığın saldırıdan önce elektronik kelepçesini kırdığı belirtildi. Burak A’nın ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapsi istendi.

Bahar’ın öldürülmesinde iddianame tamamlandı: Cinayetten önce elektronik kelepçeyi kırdı

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’nın Yüreğir ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla öldüren tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yavuzlar Mahallesi’nde 13 Ekim 2022’de 2 çocuk annesi Bahar Torun’un evinin bulunduğu sokakta tabancayla öldürülmesine ilişkin tutuklanan sanık Burak A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Torun’un şikayeti üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verilen Burak A’ya elektronik kelepçe takıldığı belirtildi.

Bahar’ın öldürülmesinde iddianame tamamlandı: Cinayetten önce elektronik kelepçeyi kırdı - 1

“ELEKTRONİK KELEPÇEYİ KIRDI”

İddianamede, kelepçesini kırıp eski kız arkadaşı Torun'un evinin bulunduğu sokağa gittiği ve kendisiyle görüşmek istemeyen kadını ruhsatsız tabancayla ateş ederek öldürdüğü ifade edilen sanığın, olaydan sonra merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’ndeki metruk evde yakalandığı anlatıldı.

Hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma ve kamu malına zarar verme suçlarından da 7 yıla kadar hapis istenen sanık, iddiaları kabul etmedi.

Burak A’ın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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