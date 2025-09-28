Bahçe duvarına çarptı: Anne ve 3 çocuk hastaneye kaldırıldı

Yeşilyurt ilçesi Dilek yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Kent merkezi istikametinden gelen S.A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.

Kazada araç sürücüsü anne ile birlikte 3 çocuğu yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.