"Bahçe kapısı ses çıkarıyor" kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular arasındaki tartışma kanlı bitti.

Olay, akşam saatlerinde Eldirek Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçe kapısının çıkardığı ses nedeniyle komşular arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

62 yaşındaki O.K.G. av tüfeğiyle komşusu 42 yaşındaki Ramazan Çalışkan ile eşi E.Ç. ve 13 yaşındaki kızları E.Ç.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği aile fertleri yaralanırken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ramazan Çalışkan özel bir hastaneye, eşi ile kızı ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ramazan Çalışkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne ve kızının tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, saldırganı gözaltına alan jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.