Bahçe sınırı anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü

İzmir'in Foça ilçesinde iki komşu arasındaki bahçe sınırı tartışmasında kan aktı.



Olay önceki gece Yeni Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.



İddiaya göre, 75 yaşındaki Nihat Ali Fırat ile 63 yaşındaki komşusu Adnan Güngör arasında bahçe sınırı nedeniyle tartışma çıktı.



Olayın büyümesi üzerine Nihat Ali Fırat, silahla komşusu Adnan Güngör'e ateş etti. Güngör olay yerinde hayatını kaybederken, Nihat Ali Fırat aynı silahla yaşamına son verdi.



Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.