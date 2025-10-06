Bahçe sınırı tartışmasında kan aktı

Bereketli beldesi Orta Mahalle'de Bekir Yavuz (39) ile komşusu İ.K. (75) arasında bahçe sınırı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine İ.K., tabanca ile komşusu Bekir Yavuz'a ateş etti.

Göğüs bölgesinden yaralanan Yavuz, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bekir Yavuz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayın ardından şüpheli İ.K. gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.