Bahçede anız yakılınca, 5 yapı küle döndü

Düzce'de bahçedeki otları yakmak isterken rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın 5 yapıyı küle döndürdü.

Bahçede anız yakılınca, 5 yapı küle döndü

, merkeze bağlı Hocaoğlu köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mustafa K. evinin arka kısmında bulunan otları yaktı. Rüzgarın etkisi ile bir anda büyüyen alevleri söndürmekte güçlük çekilince alevler evin çatısına ve bahçedeki 2 odunluğa sıçradı.

Yanmaya başlayan yapıları söndürmek için itfaiye ekiplerine bilgi verilirken, rüzgarın etkisi ile yangın Zehra Ü.'ye ait evin bahçesinde ki 2 katlı ahır ve yanında bulunan garaja sıçradı.

Yangında 5 yapı aynı anda yanarken, itfaiye ekipleri bölgeye ulaşarak alevlere söndürme çalışmasına başladı. Kısmi çökmelerin yaşandığı yangında ekipler alevleri bir saatlik çalışma sonucunda söndürerek kontrol altına aldı.

Yangında maddi hasar oluşurken, jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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